摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，台股農曆年休市期間，有愈來愈多跡象表明半導體產業所處的上升循環將會延續更久，一掃市場對庫存調整的擔憂，並提出大中華八檔優先投資標的，以台系半導體雙雄台積電（2330）、聯發科（2454）最為顯眼。

晶圓代工與IC設計業者持續漲價，部分業者甚至可進一步擴張毛利率，摩根士丹利將當前邏輯半導體環境定義為通膨時代，這也將使大中華地區不少半導體企業第一季獲利升級，評價偏高逐漸不再是市場的疑慮。考量終端需求與庫存均處健康狀態，詹家鴻認為，晶圓代工產能緊俏狀態直到第三、甚至第四季，都難以緩解。

大摩推出的開紅盤八大必買半導體股，首推權值王台積電。台積電ADR在台股農曆年休市期間續強，並把與現股的溢價幅度拉大到二成以上，主要原因來自全球投資人重拾英特爾CPU將委由台積電代工的信心，且在2022年上半年便有可能藉由台積電4奈米製程啟動試產專案，快於市場研判的2023年採用3奈米製程預期。

其次，大陸工信部公布大陸智慧機元月拉貨量強勁復甦94％，對比廠商拉貨與終端銷售數據，大陸智慧機供應鏈應已在2020年第二季去化庫存，這對聯發科有利。

此外，包括：聯詠、群聯、南亞科、環球晶，同樣列名摩根士丹利新春開紅盤投資半導體優選，全給予「優於大盤」投資評等，其中，群聯推測合理股價調升至460元。另二檔優先買進標的則是港股華虹半導體、美國的半導體設備商ACM Research。

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