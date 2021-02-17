2020年受到新冠疫情影響，亞太整體房產投資量雖減少20％，但所幸在2020第四季就出現回溫現象，因此上季交易量年增率得以持平。

根據不動產投資管理公司仲量聯行（JLL）調查，北亞市場是上季成交量復原最快的地區，包括中國大陸季增21％，日本大增37％與韓國增16％，而這都要感謝景氣復甦強勁與當地資金水位深。至於印度房產投資交易，則是資金湧入不動產投資信託基金（REIT）。

2020年亞太房產投資量雖少兩成，但物流基地與公寓大廈等集合式住宅，卻逆勢分別年增29％與26％；同時，這兩種物件交易量就占全部總數將近三成左右。由此，可一窺投資者喜好商品。至於旅館，商店與辦公室成交量，則現平均年減25％慘況。

2020疫情爆發元年，毫無疑問地整個房市都面臨嚴峻經營考驗，但這些業主目前已重新調整商業戰略重心，並重申從哪裡跌倒就要從哪裡開始的決心。JLL指出，上季房產交易量已回復至疫前水平，加上市場資金充沛與亞太區長期投資透明度更加清晰，故市場信心可望將於2021年成長。

因此，亞太地區房地產投資量將在2021年續彈，直接交易年增率估15％至20％。物流基地，商店與數據處理中心等此類物件，估2021年可見發光發熱。辦公室，商店與旅館投資交易件數，也將隨景氣復甦而有所增長。

接下來這幾年，JLL預測低報酬與低利率環境還會持續下去，同時也將進一步壓縮各類資產投報率，預估大部分物流基地物件，將比投報率較低的辦公室商品更具投資價值。然而，租金收入部分雖微薄，但至少目前借貸成本相對處於低檔。

在低成長，低利率環境中，若有高收益且租金低到不能再低的物件，對市場一定會有特別吸引力。因此，JLL預計物流基地，數據處理中心與公寓大廈等集合式住宅，將成為投資人關注焦點。目前，前述這三樣物件還沒有完全躍上一線投資標的，故未來幾年可望成為投資人基本持有商品。另外，2021年也應可見到市場會多涉獵一些投機與增值物件上。

不諱言，辦公室商品仍是大部分投資人口袋名單之一，不過JLL預估一些新興物件，包括建物可彈性運用內部空間與當下正夯健康建築，因具有用途多元化與價值可增性。疫情漸受控制下，亞洲大部分上班族已回到原有辦公環境工作，但預防萬一，不在辦公室的遠距工作每周至少還是會有一天。

(時報資訊)