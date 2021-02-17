2021年2月中旬，亞洲正歡慶一年一度農曆新年時分，不過越南和中國大陸南邊工廠，也正夜以繼日趕工消化在手訂單。能不能依時交貨還是未知數，萬一來不及的話，可順便推給全球貨運交付時程大誤點。全球物流業者SEKO表示，缺櫃對於越南而言問題更為麻煩，因為還影響到製造業原料進口，除當地快速發展被拖後腿外，一些代工業務又不得不回流至中國大陸。

據悉，越南當地產業供應鏈，因需求太大與供給有限下，之間差異性過大而宣告中斷。整個珠江三角洲接駁船業者，甚至在農曆春節前七至十天之久，就開始停止接送貨物。有些甚至對新訂單還拒之門外，直到2月底才會收件。

事實上，以往經海運方式來運輸的貨物，可以的話已漸被陸運替代。航運業者目前也沒有多餘載貨空間，在這種情況下，快變成說誰出的價錢高就運誰的貨。還有，對接收端而言，一般與快速到貨時間，之間差異性也沒有什麼明顯不同了，因為以往標榜快速到貨，現已延遲變成普通件。

對於越南而言，目前遇到兩個難題。一個是運輸業市場根本就是供不應求，另一個則是航運業者都把空櫃運往中國大陸列為首選，因為利潤使然。也就是說，所有航運業者都先把空櫃搬到中國大陸，運往東南亞各地當成次要選擇，因航運業者都希望櫃子趕緊再運到西方國家，以謀取高獲利。

越南製造產業中，有許多老闆都是中國大陸人，為使上游供應在缺櫃非常時期更加運行順遂，有些美國進口商乾脆就將代工業務，又從越南拉回至中國大陸。

不過，目前就算水陸貨運全都用上，越南當地間艙位不足問題還是無解。拿班班滿載的鐵路運輸來說，一來沒有位置可以載哪些海運上不去的貨物，二來也吸收不了等著要出口大量產品。

以這家全球物流業者SEKO來說，2020這一整年，從中國大陸運到越南貨運量就增加了一倍以上。當然，原因不止一種，但其中之一是主要航運業者沒艙位以及交付誤點所致。理論上來說，越南出口商雖可利用空運，但成本就不能同日而語之。

只能說，全球貨櫃短缺風，也正吹向整個東南亞地區。

(時報資訊)