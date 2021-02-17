新北市市長侯友宜（右）。（圖／取自侯友宜臉書）

恰逢農曆初六開工潮，嚴防昨日初五（16）湧現收假車潮，新北市市長侯友宜當日下午即赴市府交通控制中心關切相關狀況，並赴市新北五股區國光客運場站視察班次、接駁與防疫情形，除為市民掌握第一手交通資訊，也向年節期間堅守崗位的人員致謝。侯的「超前部署」，獲網友大讚：「難怪民調這麼高！」

侯友宜昨日在臉書發文表示，由於今年年假放到初五、較往年晚一天開工，預估提前北返、準備開工的車潮將在16日下午湧現。一早他就到市府交控中心關心目前交通狀況及感謝過年期間堅守崗位的夥伴，早上國道5號還算暢通，可能是大家都提前返回工作崗位了，但天氣很好，下午可能會出現大批出遊人潮；所以在國道五股、汐止、林口交流道及台64線要注意塞車，請市民朋友多加注意道路安全。

不僅如此，侯友宜也到新北五股區的國光客運場站為過年期間輪值的同仁加油打氣，謝謝他們不辭辛勞的服務廣大市民朋友，給大家安全又舒適的搭乘環境。為了因應龐大返鄉人潮，國光客運除了加開班次外，更將30台電動車加入營運行列；電動車上配有空氣濾淨設備，每台車也都會進行例行消毒工作，在防疫上絕不馬虎。

侯友宜提醒，大年初五收假車潮，無論是要回家或把握最後假期時光要出門走走的朋友請務必提高警覺、多點耐心，掌握交通資訊及多使用替代道路，節省寶貴時間。

此文一出，單日內獲得近7000個讚，網友紛紛留言：「這麼認真，難怪民調這麼高！」「侯市長過年期間幾乎都在關心鄉親的各項民生問題，辛苦了！」「大年初五開工，侯市長拚市政讓人佩服！」「一級棒的侯市長」、「台灣政府官員如果都像您這麼親民，那台灣經濟及景氣一定會蓬勃起來的」、「侯市長讚啦！」「未來的侯總統，加油」。

(中時新聞網)