台股17日開紅盤行情亮麗，指數跳高大漲逾400點，重返「萬六」大關，其中，半導體族群大獲資金青睞，晶圓雙雄台積電盤中最高上漲5.54％，來到667元；聯電強漲逾7％，蓄勢挑戰前高，日月光投控亮燈漲停，成為盤面最強領漲先鋒。

台新投顧表示，美股漲勢集中在半導體類股，台股受惠半導體缺貨題材，包括台積電ADR、聯電ADR、日月光ADR，乃至於美國應材、美光、英偉達等指標股表現亮眼，激勵台股新春開紅盤表現，占台股市值比重高達45%的台灣半導體指數跟進表態，帶領加權指數上漲，預計本波段台股可望挑戰歷史新高。

此外，休假期間，國際油價表現強勢，有利於油價相關的台灣塑化股表現，加以農曆年後塑化原料回補庫存，將激勵二線塑化股上揚。操作建議上，可留意晶圓代工、半導體設備與耗材、IC封測、IC設計、記憶體相關、載板、車用電子，原物料部分，建議以塑化股為主。

凱基投顧分析，就盤面結構觀察，目前電子、非金電與金融股三大指數皆維持在上周五長黑K高點之上，走勢確認形成低檔轉折向上，尤其電子股指數已站上短期均線與月線的糾結位置之上，顯示電子股開始呈現多頭攻擊態勢，可望持續扮演金牛年多方要角，建議優先關注營運展望正向且股價呈現創高走勢，或是守住短期均線與月線後轉強的個股。

(工商 )