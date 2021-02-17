世界衛生組織（WHO）表示，全球上週通報的新型冠狀病毒新增確診病例比前一週減少16%，降至270萬例。世衛秘書長稱這表示基本公共衛生措施奏效，但警告「火勢還未撲滅」。

根據世衛今晚發布的每週流行病學最新資訊，截至14日的這一週，全球通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增死亡病例也比前一週下降10%，來到8萬1000例。

世衛在全球劃分的6個區域中，有5區的新增病例下滑幅度達兩位數，只有東地中海地區新增確診病例攀升，增加了7%。

非洲與西太平洋地區上週的新增確診病例下滑20%，歐洲地區減少18%、美洲地區降低16%、東南亞地區減少13%。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）昨天表示，新增確診病例已連續第5週下滑，從1月4日那週的500多萬例減少近一半。

譚德塞說：「這顯示即使出現變異病毒株，簡單的公共衛生措施也能奏效。」

他說：「現在而言，重要的是我們如何因應這波趨勢。火勢尚未熄滅，但規模已經縮小，可是一有戰線棄守，它又將捲土重來。」

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球確診病例累計達1億946萬3210 例，染疫死亡病例達241萬6661例。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1100216

(中央社)