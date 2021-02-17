金牛年開紅盤，台股爆量大漲逾500點，IC設計指標股聯發科(2454)開高震盪，一度衝上千元大關、最高達1010元，躋身台股千金，股價寫下歷史天價。

受惠5G產品積極拉貨，聯發科1月營收呈現淡季不淡，單月營收353.33億元、月增加8.96%、年增加78.29%，創下單月營收歷史次高。

聯發科2021年營運持續看俏，5G換機潮可觀，聯發科預計2021年全球5G智慧機規模上看5億支，其中又以大陸市場為首，聯發科在大陸智慧機市場包括OPPO、vivo、小米等都是其重要合作客戶，加上市場也看好，第二季由華為所分割出來的榮耀也將加入，聯發科在大陸5G智慧機市場市占率穩定成長，至於在新興市場的4G晶片也看好今年有機會成長。

除智慧機外，聯發科也預期成長型產品，包括ASIC(客製化晶片)、IoT、網通、Chromebook、電源管理晶片等今年營收將成長30%以上，聯發科今年營收與毛利率走勢更佳，且產品組合改善、多重成長引擎將帶動聯發科2021年營運持續成長。

以聯發科第一季財測預估，將首度挑戰單季叩關千億元，以美金對台幣匯率1比27.9計算，聯發科第一季營收預估964億~1041億元之間，與去年第四季相比，約持平到成長8%，與去年同期相比，成長58%到71%，若以美金計算並排除奕力影響，第一季營收會較前季增加6%到14%，營業毛利率預估為43.5%±1.5%，含員工分紅之營業費用率預估為26.5%±2%。

(時報資訊)