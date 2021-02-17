台積電美國存託憑證（ADR）創新高，於台股封關期間累漲9.28%，台積電(2330)今牛年開紅盤股價表現強勁，開漲31元至663元，漲幅近5%，但尚未超越1月21日盤中所創高點679元。

台積電ADR創新高達140美元，漲1.99美元，漲幅1.44%，換算每股為台幣795.2元。台積電於2月5日封關收在632元，今日隨ADR大漲開高，早盤最高漲36元至668元，漲幅高達5.7%。

台股5日封關後，國際股市表現強勁，費城半導體指數大漲7.66%。台積電美國存託憑證（ADR）漲9.28%；台積電今早大漲逾30元，漲幅逾5%，帶動台股今天牛年開紅盤，早盤衝破16300點，漲逾500點，創歷史新高，展開補漲走勢。

台積電於封關後宣布，將配發去年第4季度每股現金股利2.5元，除息交易日訂2021年6月17日。除息交易日訂2021年6月17日，股息預計7月15日發放。

台積電去年第4季營收與獲利同創歷史新高，季營收達3615.3億元，稅後淨利1427.66億元，每股純益5.51元。9日董事會核准第4季度每股現金股利維持2.5元。

此外，台積電赴日本投資案拍板定案，9日董事會核准於日本投資設立100%持股子公司，實收資本額不超過186億日圓，約1.86億美元，以擴展三維晶片（3DIC）材料研究，預計今年完成。

(時報資訊)