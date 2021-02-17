國產(2504)集團1月營收與本業混凝土出貨量，雙雙創高成長紀錄，1月集團營收來到20.83億元，年成長53.5％。國產大陸蘇州混凝土1月出貨量來到的21.13萬立方米，連同台灣的總出貨量60.74萬立方米，兩岸總出貨量高達81.87萬立方米，年成長幅度高達36％，呈現兩岸「價、量俱增」的高成長紀錄。

國產建材實業已成立67年，至今混凝土總出貨量累計已達1億7000萬立方米的，而企業願景的「國產安心建材履歷」，目前更有1,700個安心建案加入，所屬的臺北港埠通商的雲端科技行控應用也獲得了專利肯定。

國產1月份營收20.83億元，年成長53.5％，其中混凝土本業，1月份國內銷售金額達到14.86億元，年增幅度高達34.57％；在大陸蘇州方面，1月銷售金額達4.6億元，較去年同期的1.79億元，更爆發性的成長了156.72％。兩岸混凝土本業持續爆發性的成長，讓1月總出貨量達81.87萬立方米，較去年同期的60.27萬立方米，成長幅度高達36％，繼續創下史上最佳的高成長出貨紀錄。

國產指出，隨著高雄捷運紅線北延，台南、高雄兩大都會區縫合，加上南科台積電、路竹科華邦電、楠梓加工區日月光集團，以及新開發的橋頭科學園區，讓半導體聚落等尖端高科技發展成形，台商回流帶動高雄橋頭與台南善化LM特區等眾多房市熱絡發展，還有政府大力推廣的危老都更，也日益在全台各都會發酵，而且帶來巨量的高端混凝土需求。

國產2021年推行「大南方策略布局」，以南台灣目前既有的8個混凝土廠，加上在台南仁德購地籌辦新廠，達到區域聯防優勢，優化區域協同作業的瞬間高供應能力，盼能長期挹注集團再創營運高峰。

(時報資訊)