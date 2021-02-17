1.台積電(2330)：訂單塞爆急調千人趕工，加上封關期間ADR上漲逾7.5%，今開高663元，盤中達668元、漲逾5%。

2.聯電(2303)：1月營收155.29億元、創新高，加上ADR在封關期間上漲逾10％，激勵盤初股價飆漲逾7.5%、達57.7元。。

3.華邦電(2344)：1月營收寫歷史次高，月增1.4%、年增87.4%，盤初股價漲逾5.5%，企圖衝關30元。

4.第一銅(2009)：1月合併營收2.46億元、年增62.44%，加上LME期銅升至近9年高點，今早股價跳空漲停鎖死。

5.大成鋼(2027)：1月營收衝15月高，Q1續旺今年轉好，今早股價開高走高逾5%，一舉躍過5日線、月線。

6.智伸科(4551)：1月營收寫新高，鼠年封關日外資大舉回補買超275張，帶動今早股價開高走高逾4.7%。

7.永豐餘(1907)：1月營收年增55.07%，激勵今早股價漲約5%，躍過月線、季線。

8.榮成(1909)：1月稅前獲利登近34月高點，帶動早盤股價漲近5%。

9.旺宏(2337)：1月營收年增9.1%，Q1淡季有撐，早盤帶量一度強漲近3%。

10.矽統(2363)：元月營收年增1倍，推升股價上漲逾5.5%。

11.瑞昱(2379)：首月營收創新高，客戶持續拉貨，晨盤上攻逾5%。

12.聯詠(3034)：去年獲利攀峰，牛年更好運，外資狂升目標價，早盤直奔526元漲停，衝波段新高點。

13.敦泰(3545)：1月營收年增6成，2021營運不看淡，股價上揚逾7.5%，拚穩月線。

14.日月光投控(3711)：上月營收告捷，晨盤跳空直登116元漲停，闖波段高點。

15.天鈺(4961)：不畏遭列警示股，1月每股盈餘1.3元，早盤直取189.5元漲停，再寫短波高點。

16.聯成(1313)：不懼火警停工，上月營收年增77.35%，股價火力開，高漲逾5%，重返月線。

17.台橡(2103)：1月營收年增24.63%，晨盤高掛23.95元漲停，劍指前波24.3元高點。

18.王品(2727)：元月營收同期次高，春節餐飲題材飄香，今年擬推2新品牌，早盤力漲逾6.5%。

19.帆宣(6196)：受惠封測大廠擴產，喜迎大廠訂單，早盤大漲3.5%，挑戰118元上方壓力區。

20.凱美(2375)：首季營收看大幅成長，今早挾開紅盤大漲氣勢，頻頻觸及漲停。

21.晶技(3042)：元月營收創歷史新高，後市可期，早盤直衝99.5元，叩關百元俱樂部。

22.聚鼎(6224)：收購德商漢高集團散熱暨線路板事業案將於下季交割，股價漲停歡呼。

23.鮮活果汁-KY(1256)：1月營收創歷史同期新高，隨著天氣轉可望為飲料業績加溫，強勢走高突破320元。

24.上銀(2049)：訂單滿到Q3，早盤漲逾6%、收復短均。

25.力致(3483)：5G商轉促散熱需求大增，早盤攻漲停。

26.麗臺(2465)：比特幣飆破5萬美元，挖礦概念熱，早盤漲停鎖死。

27.微星(2377)：顯卡缺貨潮有助業績，早盤聞訊漲逾6%。

28.富邦金(2881)：1月獲利締新猷，早盤放量漲逾2%。

29.中租-KY(5871)：1月營收寫歷史次高，早盤漲逾4%。

30.環球晶(6488)：收購德商世創已達56.92%，外資目標價喊880元，牛年開市急鎖漲停，進逼700元大關。

31.高端疫苗(6547)：笑擁疫苗題材，獲外資連6買，已連拉4根漲停，再衝天價163元。

32.群創(3481)：面板報價看漲，Q1營運拚淡季不淡，獲外資及投信連3買，晨盤走揚逾3%，站上15元。

33.翔耀(2438)：1月營收0.34億元，年增47.76%，今急拉漲停，收復月線。

34.正達(3149)：1月營收2.43億元、年增85.75%，晨盤急攻漲停，重返5日線 。

35.耀登(3138)：1月營收達1億元，年增2成，激勵股價大漲7%，再創歷史高點385元。

(時報資訊)