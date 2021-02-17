當今社會無論是基於兩性健康或是倫理考量，都走一夫一妻制，但不表示所有人都喜歡這樣的規定，日本知名書法家西山嘉克就是一例。西山在有婚姻的情況下，愛上了好友裕子，但他不是想著選擇而是如何「兼得」，竟取得元配同意，讓她跟小三共處一個屋簷下，西山嘉克還跟兩女結婚又離婚，把她們都變成前妻，相傳他跟小三發生關係時，正宮要求全程觀看，如今3人與6個孩子一起住在偏僻的山區，神奇的關係令人看傻眼。

名書法家西山嘉克2011年跟元配由香里結婚，但不過1年，他就發現自己愛上了同事兼好友裕子，西山嘉克不願隱瞞老婆，因此決定吐實，而這時機極其糟糕，因為當時由香里正懷著第一胎，但她選擇諒解，反倒是裕子剛開始很抗拒，不希望破壞他們的婚姻，但最終按耐不住愛情，於是也對西山嘉克告白。

在彼此坦白心意後，西山嘉克竟提出想三人一起生活的想法，結果獲得老婆跟裕子同意，開始一夫二妻生活，西山嘉克先跟由香里離了婚，之後先娶了裕子再離婚，兩人就都成了前妻，身分相當，彼此也不再有法律束縛，想退出這段關係或有其他喜歡的人，都可以自由離開。

而這段一夫二妻關係，至今已持續9年，由香里生了2胎，裕子生了3胎，連同裕子與前夫生的一個孩子，他們一同組成9人大家庭生活，由香里坦言，其實一開始老公說出這個想法時，她難以接受，但又不願控制所愛之人，反倒希望他能過著自己喜歡的生活，因此體諒並接納西山嘉克的決定。

至於裕子，由香里表示剛開始確實會忌妒，但又很喜歡裕子的個性，漸漸地3人關係變得融洽，更爆料老公要跟裕子同房時，她要求全程在旁觀看，理由是：「刻意不看反倒悶悶不樂」，如今這麼多年過去，三人對彼此是絕對的誠實，也會互相扶持，由香里跟裕子猶如親姊妹，還幫彼此接生，而西山嘉克受訪時，被問到對兩位夫人的感受，他說對由香里是「愛」，跟裕子是「戀愛」，一番言論引發不小的爭議。

(中時新聞網)