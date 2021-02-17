北韓第一夫人李雪主神秘消失超過1年，昨（16）日終於公開露面，北韓官媒報導，金正恩昨日偕同李雪主觀看紀念已故前最高領導人金正日79歲誕辰的表演活動，南韓分析指出，李雪主神隱應該是為了躲避新冠疫情，同時她的再度現身是為了對外展示北韓抗疫有成。

綜合韓聯社報、路透社導，北韓朝鮮勞動黨黨報《勞動新聞》17日報導，16日是已故北韓前最高領導人金正日的79歲冥誕，北韓最高領導人金正恩昨日與李雪主前往平壤萬壽台藝術劇場觀看紀念表演，《勞動新聞》刊出多張兩人欣賞表演時笑開懷的照片。

睽違1年多，北韓第一夫人李雪主16日終於公開露面，北韓《勞動新聞》刊出多張金正恩與李雪主欣賞表演時笑開懷的照片。（圖／路透社、朝中社）

值得注意的是，李雪主於去年1月25日於平壤三池淵劇場觀看春節表演後就沒有公開露面，也缺席10月10日勞動黨建黨75周年等重大紀念活動，消失大眾眼前超過1年，令外界揣測她與金正恩的關係生變，或是再度懷孕。

在北韓公開李雪主現身消息前，韓國國家情報院（National Intelligence Service）昨日表示，沒有發現北韓有任何異常現象，指出李雪主消失應該是擔心新冠疫情而沒有外出，指出這段時間李雪主和孩子們「玩得很開心」。據信金正恩與李雪主共育有3名子女。

分析師指出，李雪主再度現身，可能是為了展現北韓對防疫工作的信心。《勞動新聞》公開的照片顯示，包括金正恩、李雪主在內等昨日出席表演活動的貴賓，沒有一人有戴口罩，所有賓客相鄰而座，沒有保持防疫距離。

北韓至今新冠0確診，不過韓國國家情報院指出，鑒於北韓與大陸密切往來，不能排除北韓去年鎖國前境內就已經出現新冠大爆發的情況。

(中時新聞網)