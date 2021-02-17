母親確診新冠肺炎，到底還能不能哺乳？最新研究有驚人發現，確診媽媽的母乳不僅零新冠病毒，反而還能輸送可中和該病毒的抗體給寶寶。研究證實，母親若感染新冠肺炎，母乳不但相當安全，甚至還對嬰兒有所助益。

每日郵報報導，根據2月9日發表在美國微生物學會期刊《mBio》的報告指出，美國愛達荷大學研究團隊分析18名染疫母親的母乳樣本後發現，所有樣本都不含新冠病毒，而且其中將近三分之二的樣本具有2種對該病毒的特異抗體。

綜合外媒報導，共同研究員布里奇特楊表示，初步研究結果證明，母親即使染疫，也不會透過母乳把病毒傳染給寶寶，因此能夠繼續哺乳。研究小組目前正準備擴大相關研究，下一階段將徵求50名確診新冠的女性加入計畫，進行為期2個月的追蹤，確認是否能取得相同的研究結果，以利未來的醫學建議。

日前一名23歲的墨西哥年輕小媽意外發現，自己確診新冠後，母乳竟變成螢光綠，但母乳檢測結果為陰性，照片分享至網路後引發關注。有部分專家認為，有可能是因為飲食造成母乳變色；但也有兒科醫師指出，可能因為母體產生的天然抗體，進而改變母乳顏色，因此認為當母親或嬰兒生病時，母親的乳汁會出現變化適應抗體，以利母親繼續哺乳。

(中時新聞網)