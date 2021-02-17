根據美媒《ESPN》報導，密爾瓦基釀酒人隊為了增強先發輪值，又與33歲資深左投手安德森（Brett Anderson）簽了1年約，價碼250萬美元，另有100萬美元額外獎金，合約還須等體檢通過才能生效。

33歲的安德森是在2019年底與釀酒人隊簽1年約，去年縮水球季出賽11場，其中10場先發，投47局拿下4勝4敗、自責分率4.21的成績。他在2019年效力運動家隊時戰績13勝9敗、自責分率3.89，是表現最突出的一年。12年大聯盟資歷累計63勝65敗1中繼、自責分率4.06，算是一名堪用的先發投手。

安德森的三振率只有12.1％，在所有達到規定投球局數的先發投手中最低；所幸他控球很穩定，四壞球比率低，也常製造許多滾地球出局，因此還能在大聯盟立足。

安德森也常受到傷痛困擾，例如2011年動了韌帶置換手術（TJ），2014年、16年兩度因椎間盤突出開刀。其他還有手指骨折、肌肉拉傷等大小不一的傷痛，也都會影響到出賽數和成績，因此這些年大都在各隊之間游走。

除了一開始在運動家待了5年，接著安德森還待過洛磯、道奇、藍鳥、小熊隊，2018、19年重返運動家，最近2年則效力釀酒人。目前釀酒人前3號先發投手應該已經確定，安德森必須和其他幾位投手爭奪第4、5號先發輪值，因此春訓期間還要下一番功夫。

(中時 )