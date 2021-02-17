時序才進入2021年，各國股市已傳來不斷創新高的消息。沒上車的人覺得扼腕，已在車上的人又開始擔心市場泡沫。同時間，利率來到史上最低，美國聯準會更表示2023年底前會持續維持低利率。金融市場輪動快速、波動度又大，何時是入市時機？

施羅德投信指出，2021年將需要掌握投資新策略：5力豐收。「5」代表五大資產，即四大收益基石，加上一全球股票部位；「力」指的是力好雙贏，以兩種不同功能的債券為投資組和加值；「豐」則是以潛力股票搭配趨勢，打造豐富主題；「收」是指將資產靈活調配，打造全週期收益成果。投資人無須思考何時是買點，而是透過5力豐收策略，不管市場多空都有創造收益的可能。

2020年至2021年，有三項重大事件的轉捩點讓股債市充滿機會與風險。

第一個轉捩點，是新冠肺炎從去年的大爆發，轉為疫苗快速問世。為了刺激經濟，各大央行集體創造全球量化寬鬆環境，施羅德投資集團表示，此次的購債規模將高於2008年的金融海嘯時期。施羅德全週期收益多重資產基金經理人陳彥良表示，根據歷史經驗，QE1～QE3期間聯準會資產規模擴大2.4兆美元，全球各類收息債券持續創造報酬；「而2020年美歐日央行資產已擴大7.7兆美元，預計2021年將再擴大3.5兆美元，可望支持收息債券走勢。」至於可能的風險，來自變種病毒疫情再起，市場勢必大幅波動。

第二個轉捩點，是去年疫情帶來的經濟衰退，今年反轉走向經濟復甦。施羅德投資集團預測去年全球經濟為-4％，今年將躍升為成長5.2％、2022年為4％，帶來股債資產上漲動能的機會。風險則是市場創新高之下，本益比偏高恐帶來技術性修正，更添波動。

第三個轉捩點，是美國從川普政府轉為拜登政府。新總統上任將帶來新的投資趨勢，歷史顯示，民主黨執政時S&P500指數的平均報酬率為10.5％，共和黨執政時平均為6％。民主黨執政下，基礎建設與乾淨能源主題可望率先受惠。目前已知民主黨的具體氣候變化政策包括明確的減碳目標、催生法案推動、擴大聯邦政府補助等，而拜登已承諾將簽署巴黎協定，美國每年減碳投資支出將達GDP的1.5％~2.5％，且在2025年前催生碳稅法。不過新政府完全執政，也可能有監管力道較強的風險。

(時報資訊)