今年元月國內15家金控合計自結稅後獲利達695.66億元，月增182%，年增73%，法人喊進4檔金融股，包括富邦金(2881)、國泰金(2882)、兆豐金(2886)及中信金(2891)等。

法人指出，銀行業方面，雖然大部分銀行核心業務動能止穩回升，然部分銀行仍受到低利差影響，尤其是官股行庫，配合政策執行紓困，預期今年3月利差表現可望止穩回升。壽險業而言，全球資本市場表現佳，資本利得挹注獲利維持高檔。全球央行實行貨幣寬鬆，低利率環境延續，國銀在存款經過半年的replacing後，淨利差可望擺脫陰霾；壽險業受惠全球資本+市場續強，股債利得可支撐獲利表現，惟須留意恆常性收益承壓，觀察保單面的結構優化效益，進入利差結構調整期。

中信金元月單月自結稅後獲利86.71億元，年增達71.9％，EPS 0.44元。中信銀因為央行降息影響，淨利息收入(NII)較去年微幅減少手續費收入則呈現雙位數成長，使得銀行獲利年增15.5％；全年在核心業務部分，法人認為存放利差可望呈現回穩態勢，隨著放款量增加淨利息收入表現較去年同期呈現持平走勢，淨手續費收入受財富管理帶動呈現個位數增長。

兆豐金元月自結稅後獲利16.97億元，EPS 0.12元。兆豐銀行1月自結稅後獲利10.02億元，金控獲利較上月衰退主要因為銀行子公司的獲利衰退，淨利息收入與手續費收入業務仍然承壓，再加上持有彰銀股票的評價損失2億元。過往兆豐金控股利配發率80％設算，目前現金殖利率約5％，在下檔具殖利率支撐、存放款利差止跌回穩，且今年經濟展望樂觀有利營運動能提升等利多加持下，有助兆豐金股價穩步向上。

(時報資訊)