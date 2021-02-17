德國ZEW經濟研究院周二指出，德國投資人對於未來幾個月消費將出現起色，展現了最樂觀的信心。

ZEW研究院調查德國投資人的經濟信心，指數在二月上升到71.2，優於一月的61.8；路透調查二月的預測平均為59.6，二月讀數甚至高於預測最高的68.0。

ZEW主席Wambach指出，金融市場專家們對於未來抱持樂觀，他們相信德國經濟在未來六個月將重回成長軌道；對消費和零售交易的前景預期，明顯地更為樂觀，並預期將伴隨稍高的通膨。

另一個衡量當前狀況的次指標，則從一月的-66.4惡化降到二月的-67.2，而共識預測為-67.0。

德國總理梅克爾(Merkel)與地方首長在上周三達成協議，全國封鎖措施再延到3月7日。德國經濟部在周一指出，為緩和疫情的封鎖措施，將繼續對德國第一季經濟帶來壓力，但是對出口的前景則持謹慎正面。

歐盟統計局於周二亦公布了歐元區第四季GDP終值，為季減0.6%，年減5.0%，萎縮幅度低於預期；歐盟此前公布的初值為季減0.7%，年減5.1%。

歐盟統計局同時公布了歐元區第四季就業人數為季增0.3%，前一季表現為季增1.0%；然第四季就業人數仍較前一年同期減少了2.0%。

(時報資訊)