百萬訂閱的YouTuber愛莉莎莎日前分享喝橄欖油排肝膽石的民俗療法，引發爭議，儘管愛莉莎莎下架相關影片，並寫信向醫師道歉，但風波仍持續延燒，愛莉莎莎的學歷、家世背景也全被翻出，連家人也受牽連，愛莉莎莎昨則在發長文請求：「大家要怎麼攻擊我沒有關係，但是拜託不要攻擊我的爸爸媽媽」，對此，網紅陳沂則發文向愛莉莎莎喊話：「這個世界本來就是充滿惡意的！」

愛莉莎莎昨在IG限時動態懇求，要怎麼攻擊她沒有關係「但是拜託不要攻擊我的爸爸媽媽」，愛莉莎莎表示爸媽是善良、低調行善的人，父母不想紅、從來不想出現在螢光幕上，愛莉莎莎坦言：「這整件事情讓我最難過的不是自己被罵，是拖累了明明什麼都沒有做的家人一起受罪」，最後，愛莉莎莎拜託網友不要攻擊她的爸媽「還有求求大家把網路上面有我爸媽的內容刪掉」。

愛莉莎莎IG限時動態全文。（圖／取材自愛莉莎莎 Instagram）

我不認識 愛莉莎莎 Alisasa... 由陳沂發佈於 2021年2月16日 星期二

對此，網紅陳沂今（17日）凌晨則在臉書發表看法，陳沂先表示她不認識愛莉莎莎「但看到她出來說罵她就好不要牽扯她的家人，我想跟她說這個世界本來就是充滿惡意的！」陳沂認為，愛莉莎莎的父母不是公眾人物，本來就不該被提出來說「我爸媽以前是公眾人物，那些人要罵我也沒差，公眾人物可受公評，想想因為我不小心爆紅還讓父母跟著紅一波呢！」陳沂還自嘲，雙親本來過氣，現在則靠她翻紅。

陳沂話鋒一轉感性說：「但妳無法阻止這個世界對妳的惡意，能做的，只有讓自己變強，才能保護妳想保護的那些人」，陳沂最後也提到：「世界本來就如此殘酷，沒有人會真正同情妳」，所以也無需在意那些批評的聲音。

(中時新聞網)