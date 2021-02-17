精密齒輪大廠鈞興-KY公佈，自結1月合併營收攀升至2.86億元，不單比去年同期大幅成長121.94％，也締造連續3個月營收創單月新高佳績。鈞興表示，元月合併營收續創單月新高，主因是客戶訂單拉貨力道強勁所致。

鈞興指出，依據美國商務部統計，受惠美國房貸低利率環境，整體房市買氣交易持續熱絡，2020年新屋開工及住宅興建許可皆雙創逾14年新高水準，分別較前一年成長5.8％、4.5％。美國房市需求火熱，不僅電動工具領域訂單需求持續高漲，其他園林工具、縫紉機領域等訂單需求也同步回升，帶動鈞興齒輪箱、粉末冶金齒輪及精密五金件今年元月出貨，分別比去年同期明顯成長365.68％、137％及107％，進一步拉升中國大陸珠海廠整體產能稼動率。

鈞興表示，近期全球航運缺櫃、原物料供需吃緊，鈞興接單條件多數交貨地點是客戶位於中國大陸組裝廠，交貨地點大多在中國大陸，多採取FOB報價，運費係由客戶承擔，目前僅少數出貨至客戶越南廠產品，才由鈞興承擔運費。所幸，齒輪及五金件體積不大，即使近期運費較高，漲價後運費佔出貨金額比重僅約0.5％，對整體毛利的影響不大。

鈞興指出，齒輪毛胚、鐵粉等原物料供應，因先前主要原物料供應商已提前加大庫存備料，評估整體對鈞興訂單出貨影響程度較小，憑藉鈞興與主要國際客戶及原物料供應商長年良好合作關係，加上齒輪產品線多元，可與客戶共同進行產品研發技術能力，滿足聚焦高利基型產品訂單需求。會持續留意原物料、匯率及運費價格波動，為適當反映成本，將調整產品售價，避免原物料等成本上漲，侵蝕獲利。

鈞興指出，鈞興持續看好電動工具、園林工具、縫紉機領域等主要客戶出貨延續良好動能，積極拓展諧波減速器系列、中置電機產品研發生產銷售，布局工業機器人、電動助力自行車等新應用領域，第一季營運審慎樂觀。

(工商 )