證交所公告，2月28日為和平紀念日適逢周日，將於3月1日（周一）補假一天，集中交易市場休市一日，應屆交割事務順延至次一營業日辦理。

此外，證交所之前已公告，因農曆春節2月10日農曆除夕前一日調整放假，將另於2月20日（本周六）補行上班，但當日補班，台股不交易亦不交割。

(工商 )