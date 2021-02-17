2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 10:382021/02/17 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所公告，2月28日為和平紀念日適逢周日，將於3月1日（周一）補假一天，集中交易市場休市一日，應屆交割事務順延至次一營業日辦理。 此外，證交所之前已公告，因農曆春節2月10日農曆除夕前一日調整放假，將另於2月20日（本周六）補行上班，但當日補班，台股不交易亦不交割。 《台北股市》MSCI季調 台股成分股增1減1 凱基投顧：非美股市更勝美股 台股延續多頭格局 (工商 ) #補班 #補假 #台股 #休市 #交割 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15檔高殖利率股 喜迎紅包行情 04:102021/02/17 證券．權證 《盤中解析》台股牛市大發 狂飆500點登峰16352點 11:092021/02/17 財經 牛年開盤台股狂漲560點 收16362點再創新高 12:542021/02/17 財經 漲升空間逾2千點! 元大金：台股Q2上看17,819點 04:102021/02/17 財經要聞 《半導體》台積電開紅盤 大漲逾5％ 10:012021/02/17 財經 1分鐘讀財經》牛年開盤15檔高殖利率股 喜迎紅包行情 08:162021/02/17 財經 台股開紅盤漲逾500點 台積電大漲逾5％ 10:542021/02/17 財經 《台北股市》MSCI權重季調 台股估僅流出65億元 12:332021/02/17 財經 港股開市 恒指大漲1.9％ 04:102021/02/17 財經要聞 牛年台股開紅盤暴漲近500點 報16302點 台積電飆至665元 09:042021/02/17 財經 新春開紅盤 台股早盤一度衝高至16,305點 09:242021/02/17 財經 財經熱門新聞 印度疫苗外交戰受挫 南非退回100萬劑代工AZ疫苗 - 財經 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 花旗銀行討烏龍匯款敗訴 紐約法院判收款者免還142億 - 財經 反制老美追殺 不靠手機也能活 華為亮出AI秘密武器 - 財經 鐵礦石猛發大陸財 澳巨頭7年來最賺 煤礦卻沒好下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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