近年來高股息主題的ETF快速崛起。據投信投顧公會統計至去年底，高股息相關的ETF資產規模已超過1千億元，占所有國內投信發行的股票型ETF（不含槓反）比重逾三成。證交所表示，農曆年前剛掛牌的中信中國高股息ETF（00882）為高息概念的ETF再添一檔，提供投資人藉由ETF參與海外股票市場的新選擇。

證交所表示，中信中國高股息ETF追蹤的「恒生中國高股息率指數」，成分股皆為香港交易所掛牌且50％以上營收來自中國內地的公司。

該指數主要反映中國大型地產、金融、工業及能源等產業的代表性企業之表現，不僅篩選中大型市值、符合流動性要求者，而且要連續3年有現金股息紀錄，並剔除博彩及煙草行業，最後依淨股息率排名選取前50名。

中信中國高股息ETF的收益評價日訂為每年6月及12月的最後一個日曆日，也就是每年會有兩次配息機會。

受到長期以來低利率及人口高齡化兩大趨勢影響，越來越多退休族渴望穩定收益，高息題材日益受投資人青睞。

中國信託投信表示，過去8年來，恒生中國高股息率指數股利率穩定介於4～7％之間，相較於富時A50指數、MSCI中國指數等其他陸股指數股利率僅約1～2％，恒生中國高股息率指數股利率相對高，但配置高股息ETF仍須注意「高息陷阱」，建議挑選長期趨勢向上的市場，未來填息機會較大，以免賺了股息卻賠了價差。

證交所指出，ETF是投資組合透明、而且和股票一樣交易便利的投資工具，但證交所也提醒，任何投資都有風險，建議先詳讀公開說明書，瞭解標的指數、各項投資風險及費用，並可透過「基本市況報導網站」觀察ETF的預估淨值、折溢價及流動性，審慎評估後再投資。

(工商 )