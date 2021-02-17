台北一名許姓酒店妹在林森北路的禮服店上班，並與綽號「頑皮豹」的網友交往；期間她屢屢保證自己「賣藝不賣身」，結果被對方派出的兄弟識破，因此惱羞撂人痛毆。案經上訴，高等法院日前依恐嚇取財罪判許女1年4個月有期徒刑，沒收犯罪所得17萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，許姓酒店妹在網路上認識綽號「頑皮豹」的網友，2人擦出愛火進而交往；由於許女的職業每天都需接觸到許多異性，因此男方相當不放心。對此許女保證，自己只會與男生聊天、玩一玩，從來沒有接S。

不過男方仍不相信，偷偷找陳姓好兄弟幫忙「貞操測試」；未料在酒精催化下，許女竟開始替陳男嘴巴服務，過程全被拍下，結果慘被分手。許女之後是陳男搞的鬼，撂來郭男幫忙揍人，並索討30萬遮羞費。

一審法官依恐嚇取財罪，分別判許女1年4個月有期徒刑、動手的郭男1年6個月有期徒刑。案經上訴，高院日前以郭男沒提出相關資料、上訴理由駁回，維持原判。至於許女，高院法官認為，原判決認事用法，洵無違誤，維持原判，並沒收犯罪所得17萬，若全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

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(中時新聞網)