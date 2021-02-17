封測龍頭日月光投控(3711)雖因電子代工（EMS）業務步入淡季，2021年1月合併營收自次高下滑，但受惠併購效益及封測業務暢旺，仍年增達3成、續創同期新高。投顧法人預期日月光投控首季營收季減約18％、仍可年增約25％，淡季營運有撐。

日月光投控對首季及全年營運展望樂觀看待，目標營收季季增、營益率提升1.5～2個百分點，並規畫提高資本支出及配息金額，外資對此紛紛調升目標價按讚肯定。今（17）日股價開盤即跳鎖漲停價116元，創下歷史新高價，早盤尚有近1.8萬張買單排隊。

日月光投控公布2021年1月自結合併營收408.47億元，雖較去年12月502.98億元次高減少18.79％、降至近半年低點，仍較去年同期313.37億元成長達30.35％，續創同期新高，表現符合法人預期。

其中，1月封測業務營收248.54億元，僅較去年12月253.91億元小減2.1％、較去年同期218.77億元成長達13.6％。電子代工業務營收167.6億元，雖較去年12月259.07億元減少達35.31％，仍較去年同期100.71億元成長達66.42％。

日月光投控先前法說預期，首季封測業務以美金計價營收及毛利率均與上季相當，電子代工（EMS）業務以美元計價營收與去年第三季相當，營益率略低於去年全年的3.8％。法人推估，日月光投控首季集團營收估季減約18％、仍可年增達25％，淡季營運有撐。

日月光投控營運吳田玉表示，集團目前產能持續滿載，且機器設備交期達6～9個月、新機台到位時間落於下半年，因此預期今年打線產能全年仍持續短缺，今年機器設備資本支出將部低於去年的17億美元。財務長董宏思則預期，今年資本支出將較原先預期高。

吳田玉看好日月光投控今年營收將逐季成長，全年營益率目標提升1.5～2個百分點。他預期，今年邏輯晶片市場可成長5～10％，日月光封測業務以美元計價營收目標成長達10～20％、營益率持續提升，電子代工業務營收成長可望優於封測，營益率目標提升至4％。

美系外資預期日月光投控首季營收季節性修正優於往年平均、僅季減17.5％，且全年成長目標超乎預期，看好今年營收可望成長逾13％、每股盈餘（EPS）估達7.7元，將今明2年每股盈餘預期大舉調升34.8％、24.3％，維持買進評等、目標價自100元調升至145元。

歐系外資指出，日月光投控預期今年打線封裝產能將全年吃緊，且資本支出估較原先的年減35％調升至持平。預估今年營收年增將年增17％，將今明2年每股盈餘預期分別大舉調升39％、48％，維持「買進」評等、目標價自95元調升至135元。

另一家美系外資則預期，在營運合作效應持續增強、高稼動率、智慧製造及EMS/SiP整體解決方案效率提升，將帶動日月光投控今明2年營收將大幅成長，看好今年營收可望大增64％，維持買進評等、目標價自114元調升至120元。

日系外資認為，5G及WiFi等頻寬、高速運算（HPC）升級和車用市場復甦，推動市場結構性成長，儘管下半年的庫存風險仍然存在，但預期即使出現調整亦僅為季節性狀況，不影響日月光投控的結構性成長趨勢，維持買進評等、目標價自90元調升至110元。

(時報資訊)