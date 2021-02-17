聯電美國存託憑證（ADR）創新高，於台股封關期間累漲13.12%，聯電(2303)金牛年開紅盤股價表現強勁，開漲4.7元至57.6元，漲幅逾8%，但尚未超越1月25日盤中所創高點58.6元。

台股封關期間，聯電ADR自9.45美元，攀高至10.69美元，累計大漲13.12%。

聯電美國存託憑證（ADR）最新收在10.69美元，換算每股為台幣60.7元。聯電於2月5日封關收在52.9元，今日隨ADR大漲開高，早盤最高漲4.8元至57.7元，漲4.8元，漲幅9.07%。

聯電於封關前公布，1月合併營收155.29億元，較去年12月增1.58%，比去年同期140.91億元增加10.21%。

晶圓代工產能持續供不應求，聯電第1季營運可望有淡季不淡表現，季營收預計再創歷史新高紀錄。

聯電今年第1季接單強勁，產能利用率估達100%，預估第1季晶圓出貨量及美元計價的平均售價都將成長，預期出貨量將季增2%，美元平均售價揚升約2%至3%，毛利率預估達25%水準。

(時報資訊)