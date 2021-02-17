27歲香港女星梁茵近年在長壽劇《愛·回家之開心速遞》中走紅，被封為「威龍潘金蓮」。近日港媒報導，她在劇中飾演一位專釣金龜婿的拜金女，戲外傳勾搭已婚律師，還流出兩人合影及對話紀錄，可見梁茵疑似抱怨兩人已經一個月「沒有關係」，令她不被滿足，但求證梁茵，她稱和男方只是普通朋友，不知道對方有家室，一切都是子虛烏有。

梁茵去年6月捲入老鼠會詐騙疑雲，之後她透過律師聲明澄清，最近她又被捲禍上身，據《東網》報導，知情人士透露，有中年富商殺手稱號的梁茵，近來和一名已婚、富有的律師過從甚密，對方有自己的律師事務所，更是馬主，但已婚有家室，和老婆育有5歲兒子。

梁茵身材火辣。（圖／翻攝自kikoleungyan IG）

知情人提供梁茵去年過27歲生日的照片當證據，可見兩人臉貼臉自拍，未避諱男方已婚身分，互動十分親密，對此梁茵否認介入別人家庭，說只是跟普通朋友見面就被傳緋聞，感覺很搞笑，「我們是普通朋友，知道他是律師，至於是否有老婆小孩不清楚，普通朋友不會熟到去問別人家事」。

梁茵爆出和已婚律師貼臉合照、對話紀錄。（圖／取自《on.cc東網》）

對於貼臉照片，梁茵喊冤說：「我當時是純粹自拍，他只不過剛好路過搶鏡」，不認兩人親密關係，又說討厭中年富商殺手稱號，「是不是『潘金蓮』角色太深入民心？我本人根本不是那樣！這些新聞很影響我的形象，之前已經令我損失了工作」，而媒體致電男方，對方未接電話。今《東網》進一步爆出疑似兩人對話紀錄，從中可見梁茵要求男方帶她去馬場，被拒絕後梁茵生氣狂罵男方，又抱怨男方從不安排浪漫約會，又沒接她下班，兩個人已經一個月沒發生關係，讓梁茵相當失落，但對此，梁茵尚未回應，不知消息真偽。

(中時新聞網)