共機頻頻擾台，最近一次在大年初四（2月15日）。回顧去年，共機繞台次數接近400架次，三天兩頭就來報到一次，有空軍表示，一開始上機帶著榮譽感，現在只是無奈，質疑「難道就沒有政府官員願意向對岸喊話嗎？」「只敢躲在總統府內喊台灣價值」，坦言每次升空的壓力都很大，「這片天空是拿來守護不是拿來政治操作」。

Dcard一名網友15日PO文，表示自己三年前培訓完成開始加入飛官，本是個夢想，但2020年共機繞台次數接近400架次，幾乎是每天，一開始上機帶著榮譽感，但現在上機只是無奈，難道就沒有政府官員願意向對岸喊話嗎？面對這種消磨戰真的快崩潰了。

該網友指出，半夜只要對岸一升空，就算睡夢中也要被叫醒，全員待命，因為不知道會不會意外需要備機，且還有一台失事的F16至今未尋獲，連個年都不好過，「對岸可以擾台為什麼我們就不能擾陸？只敢躲在總統府內喊台灣價值，為了這虛偽的價值消耗多少犧牲多少？」

如果今年上層再無作為，該網友決定年中簽退，「反正賠償金遠不如外面機師年薪，我們飛可以，但你們也要有作為」，不是每次共機擾台就派底下的人去追，上層卻躲在後面不敢向對岸喊話。作為飛官，當初為的是保家衛國，不是為了造成對立的籌碼。

有網友對原PO提出質疑，認為這篇文章是讓外界看軍人笑話，同樣捧這行飯碗的，光行政中立都做不到了，還談什麼守護國家安全？既然提政府無作為沒喊話，有真的去瞭解現在兩岸局勢？或是看看政府做什麼事？要培養一位能單獨飛上天作戰的飛官相當不容易，但如果是像這樣意志容易動搖的，真的可以考慮早點退伍，辛苦你了。

原PO則回覆，有想過365天有250天晚上都無法睡好嗎？坦言確實意志不夠強大，「意志夠強大的現在都成了上將，什麼超買私菸都無法動搖的意志」，並反問「你真的有瞭解過現在空軍的編制嗎？」

(中時新聞網)