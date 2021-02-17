嘉義縣民雄鄉昨天晚上有1名41歲賴姓男子，疑似因情緒不穩定，意圖在住宅內引爆瓦斯，消防人員獲報到場後出水線控制場面，警方則安撫賴男情緒並強制就醫，化險為夷。

嘉縣警局民雄派出所昨天晚上六點多接獲報案，指有民眾精神不穩，並在人潮擁擠的村內要引爆瓦斯，到場後發現該男情緒激動手握打火機且緊抱著瓦斯桶，情況相當危急。

警方先試以柔性勸說，但賴男毫不聽勸，竟開瓦斯並作勢要點打火機引爆，警方見狀立即和消防隊以水線人力進攻，成功壓制，並將他強制送往榮總灣橋分院就醫。

(中時 )