針對中國大陸在通過《海警法》後，海警船與日本海上保安廳於釣魚台列嶼周邊水域對峙事件，國民黨發出四點聲明，其中強調，民進黨政府應積極向國際社會重申我國和平主張釣魚台列嶼主權，切勿只會將中華民國護照的「Republic of China」象徵極小化，以及在海巡署艦隻外加塗「Taiwan」，卻不敢在釣魚台議題展現真正愛台灣、顧漁權、護主權的行動與決心。

中國大陸全國人大常委會今年1月22日通過《海警法》，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動用武力。日媒報導，昨天上午一度有4艘中國海警船停留在釣魚台周遭海域，其中包含配備類似大砲的船艦。

對此，國民黨發出四點聲明，首先無論是中國大陸或日本政府均應自我克制，不升高對立及武裝行動，避免危及區域的和平與穩定；其次，國民黨強調，無論是從歷史文獻，或是以地理與法理觀之，釣魚台列嶼主權歸屬於中華民國，此事實毋庸置疑。

國民黨表示，再者，釣魚台列嶼附近水域也是我方漁民重要作業地點，民進黨政府不該自我噤聲、消極無為，而應堅持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的立場，以實際行動捍衛我國的主權與漁權。

最後，國民黨呼籲，民進黨政府應積極向國際社會重申我國和平主張釣魚台列嶼主權，切勿只會將中華民國護照的「Republic of China」象徵極小化，以及在海巡署艦隻外加塗「Taiwan」，卻不敢在釣魚台議題展現真正愛台灣、顧漁權、護主權的行動與決心。

(中時 )