16日晚間美股三大指數收市個別發展，道指創新高，納指倒跌0.3％。恒指連漲六日後，17日早低開過百點。

香港信報報導，恒生指數17日低開110點，報30,636點國企指數低開44點，報11,992點。

京東建議分拆京東物流上市，股價高開2％，報399.6港元，創新高。騰訊低開0.5％，報741港元。華虹半導體傳遭NEC減持，股價低開7.5％；市前配股上板涉近57億港元，每股作價57.45港元，較16日收市價折讓9.7％。

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(工商 )

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