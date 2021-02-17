恒指低開110點 京東高開2％創新高 10:472021/02/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 16日晚間美股三大指數收市個別發展，道指創新高，納指倒跌0.3％。恒指連漲六日後，17日早低開過百點。 香港信報報導，恒生指數17日低開110點，報30,636點國企指數低開44點，報11,992點。 京東建議分拆京東物流上市，股價高開2％，報399.6港元，創新高。騰訊低開0.5％，報741港元。華虹半導體傳遭NEC減持，股價低開7.5％；市前配股上板涉近57億港元，每股作價57.45港元，較16日收市價折讓9.7％。 台股開紅盤漲逾500點 台積電大漲逾5％ 《半導體》ADR悍飆 聯電開紅盤狂漲9％ (工商 ) #低開 #創新高 #京東 #高開 #港元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電開紅盤 大漲逾5％ 10:012021/02/17 財經 牛年台股開紅盤暴漲近500點 報16302點 台積電飆至665元 09:042021/02/17 財經 牛年開盤台股狂漲560點 收16362點再創新高 12:542021/02/17 財經 房市開紅盤 賞屋潮爆棚 04:102021/02/17 財經要聞 1分鐘讀財經》牛年開盤15檔高殖利率股 喜迎紅包行情 08:162021/02/17 財經 新春開紅盤 台股早盤一度衝高至16,305點 09:242021/02/17 財經 高息題材夯中信中國高股息ETF投資新選擇 10:312021/02/17 財經 15檔高殖利率股 喜迎紅包行情 04:102021/02/17 證券．權證 《半導體》京鼎1月營收年增4成 Q1不看淡今年續拚旺 12:332021/02/17 財經 牛年開市 紅包理財四大錦囊 04:102021/02/17 投資理財 《期貨》三大期指全面開高 2月台指期飆459點為16261點 09:102021/02/17 財經 財經熱門新聞 印度疫苗外交戰受挫 南非退回100萬劑代工AZ疫苗 - 財經 傳陸擬限制對美稀土出口 英媒爆F-35驚人危機來了 - 財經 花旗銀行討烏龍匯款敗訴 紐約法院判收款者免還142億 - 財經 反制老美追殺 不靠手機也能活 華為亮出AI秘密武器 - 財經 鐵礦石猛發大陸財 澳巨頭7年來最賺 煤礦卻沒好下場？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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