今年農曆春節連續假期，長達7天，收假之際，房市也傳出開出紅盤的喜訊。「代銷一哥」創意家行銷團隊表示，今年新年假期，房市表現比往年high！由於疫情影響大家都不出國渡假，改為規劃國旅抬頭，因此賞屋客紛紛在年節期間出遊，創意家各案場自大年初三起，陸續開工一部分的接待中心案場，接待客戶賞屋，累計兩天年假，成交額高達去年的近三倍，達7億多元。

創意家行銷團隊行銷品牌公關陸宜表示，今年春節連假和去年相同是7天，可是今年因疫情已持續一年多，民眾已受疫情影響幾乎不安排出國行程，正如先前預估，大家幾乎都規劃國旅行程，因此創意家有近八成案場，直到初三、初四才陸續開工。總計今年春節賞屋人潮只有去年同期的5成，而且大多是最後兩天天氣放晴才前往賞屋。

陸宜表示，但令人驚豔的是，今年儘管有疫情陰霾籠罩，可是客戶賞屋卻顯得誠意十足，成交率比去年超過6成多，總成交金額則更高達去年的近三倍，達7億多元。

陸宜表示，其中有些客戶是從年前觀望到年後至少3個月，認為房市有行也有市，再加上需求仍以自住為主，因此願意在春節連假和家人一起賞屋，並且作出購屋的決策。

(工商 )