中央氣象局長鄭明典今天在臉書分享由NOAA（美國國家海洋暨大氣總署）提供今年1月全球平均氣溫圖，並表示元月全球平均氣溫排名，是有現代分析（142年）以來的第7高溫。

中央氣象局表示，今年1月全球平均溫度為攝氏12.8度，較20世紀1月份平均溫度高出0.8度；而歷史1月最高溫出現在2020年，達13.15度。

鄭明典解釋，1月全球平均氣溫圖中的藍色是比氣候平均冷，紅色是比氣候平均暖，歐亞大陸的中高緯地區有一大片深藍色區塊，是元月期間北極冷空氣外流的主要路徑，台灣緯度低，還是承受了連續3波寒流的影響，可見這股冷空氣勢力強大。

他提到，相對北美的中高緯地區則是深紅色，這邊屬於暖空氣盤據的區域，不過這個情況到2月份就翻轉過來，2月的平均圖應該很不一樣。

鄭明典進一步說明，這裡看到的是氣溫強烈的對比，藍色區塊很藍，紅色區塊很紅，原因是極渦偏離了極區，也就是負北極振盪的影響。（編輯：陳政偉）1100217

(中央社)