大年初六，百工百業都在今(17)日準備開工，但前總統馬英九卻必須在開工日忙跑法院，因為這五年來，這位正直清廉、一介不取的前總統，被綠營用300案追殺，台北市議員羅智強在臉書發文指出，民進黨多年來想方設法，極力踐踏一位清廉的前總統，感嘆民進黨竟如此踐踏是非。

「吉」字因字形之故，在網路常被借用為「告」字，故「開工大吉」為其諧音雙關；而馬英九也正好在開工日這天必須忙跑法院，因為民進黨在馬英九卸任的這5年來對其進行密集的法律攻勢，羅智強表示，這位清廉的前總統從此陷入了浩繁的訴訟過程當中，也因為馬英九出庭出得太頻繁，出庭相關新聞也不再報導了。

羅智強感嘆，馬英九就此成了專業「出庭人」，最主要的工作就是跑法院，全世界沒有一個民主國家是這樣的對待一位正派、清廉的前總統，只有民進黨敢！但羅智強表示，他不為馬英九悲，他悲的是被民進黨踐踏的台灣是非，他也相信「正道不孤」，希望民眾一同為馬英九加油。

羅智強的貼文引來網友討論，表示「台灣早已沒有是非公義」、「只能說台灣小人當道，台灣的不幸」、「所以要記取教訓，對敵人仁慈就是對自己殘忍」、「正道不孤，馬總統加油」、「馬總統、關關難過、關關過、我們都跟您站一起、邪不勝正、加油」、「馬總統的清廉讓他們感到無比羞愧，惱羞成怒」、「綠真的非常可惡，怎樣玩弄司法浪費資源，讓人唾棄」。

(中時新聞網)