今天是許多公司行號的開工日，運勢命理網站「生肖運勢天天看」公布牛年會告別霉運、擁抱好運的生肖，屬鼠、蛇、雞、虎、豬的人開工後可感受到吉星帶來的好運，屬虎人不僅能在事業上順風順水，還能桃花大開，單身男女有機會遇到好緣份，應多多把握牛年好運。

▍1.生肖鼠

屬鼠人一改往日的不順，牛年「六合貴神」到來，時來運轉，一切順利，事業上將有很大的進步，財富上會積累更多。還有「玉堂」和「太陽」兩顆吉星助力事業上的發展，尤其是做生意的會大賺特賺，令同行們羨慕不已。

▍2.生肖蛇

屬蛇人和好運交朋友，牛年搭上順風車，容易心想事成。有「三合貴人」相助一切隨心所願，更有「福星」入命，生活如意，心情舒暢。工作上會得長官提拔，財運有貴人扶持，各個方面都往好的方面發展。

▍3.生肖雞

屬雞人重展笑顏，在牛年「三合貴人」入命，運勢大好，是喜上眉梢、好事多多的一年。「天解」更能增強好運，化解一切不利的影響。工作開心，事半功倍，還會因個人準確的眼光而抓住時機，大發一筆，旺上加旺。

▍4.生肖虎

屬虎人在牛年更順利，得「天乙貴人」入命，多得他人幫助，事業上機會多，上班者信心十足，工作特別順心。愛情運勢也十分美好，有「紅鸞」星動，單身男女容易遇見有緣人，喜從天降。

▍5.生肖豬

牛年屬豬人有「官印相生」的吉運，大利事業，開拓進取會有理想收穫。職場工作者薪水有望提高，福利也會變好；經營者穩操勝券，只要把握住機會，自會財源廣進，財運整體上是穩中有升的狀態。

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(中時新聞網)