在大谷翔平接受手肘韌帶置換（Tommy John）手術後，他已經許久沒踏上投手丘了，今日天使隊投捕手率先向春訓報到，他是否能重回二刀流身分也備受關注，天使總教練麥登(Joe Maddon)表示大谷的狀態非常好，「我對他不設限，也許天空才是他的極限。」

大谷翔平在2018年以二刀流之姿拿到美聯新人王，該年以DH身分出賽104場，繳出打擊率2成85、22轟、61分打點，並先發主投10場比賽拿到4勝2敗，拿到63次三振、自責分率3.31，同年接受TJ手術，接著進入低潮，隔年又因為左膝開刀提前報銷球季，原本預計去年能回歸二刀流，不過僅投2場就受傷，今年天使隊為了避免薪資仲裁，與他以2年850萬美金續約。

天使隊將再次讓大谷嘗試二刀流，不過球隊尚未透露是否遵循2018年模式，每周先發1場，剩下3、4場擔任指定打擊的節奏，麥登會讓大谷先做好擔任投手的準備，「當投手比較困難，先安排好他的投手規劃後，再把打擊納入其中，我認為這樣比較好。」

根據ESPN報導，大谷翔平在休賽季訓練時球速已經高達95英里(約153公里)，且投球穩定度相當不錯，麥登也誇獎他看起來很有自信，「他可能成為這一代最好的球員之一，我不想告訴他能做什麼、不能做什麼，我不想建立『翔平規則』，對他沒有任何限制。」

麥登對大谷的信心來自於報告，他認為關鍵在於大谷不管健康還是精神狀態都相當正向，「也許天空才是他的極限吧。」除了大谷之外，天使隊先發輪值還有邦迪（Dylan Bundy）、坎寧（Griffin Canning）、希尼（Andrew Heaney）、昆塔納（Jose Quintana）、卡布（ALex Cobb）。

(中時 )