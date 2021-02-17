等紅燈驚見八點檔！一名網友等紅燈驚見前方的兩台機車「交叉的愛情」，左方機車的男騎士趁機牽起右方機車後座的女生，無視身旁的兄弟及坐在自己後座的妹子，引起網友瘋狂討論四人的關係，直呼年輕人的世界真難懂，果然橫刀奪愛才是愛嗎？

一名網友昨晚在《爆廢公社公開版》上分享一段影片，開車等紅綠燈意外看見前方兩台機車「交叉的愛情」，左邊機車的男騎士明明後座已經載著一名女子，但卻趁著等紅燈時默默牽起右邊機車後座女子的手，讓原PO看了直呼，這關係很複雜啊！

等紅燈驚見交叉的愛情，一名機車男騎士無視自己後座的女生，偷牽起隔壁車後座妹的手，引發網友瘋狂猜測四人關係。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

從影片中可見，兩台機車都是男生騎車，後座載著女生，且四個人得穿衣風格超像，從背後乍一看超像複製人，但奇怪的是，兩台車停下來等紅綠燈時，左邊的男騎士竟然無視自己後座有載女生，竟偷偷牽起右邊機車後座女生的手，引發熱議。

貼文引起網友討論，「這個關係有點複雜，交叉的戀愛，笑死」、「年輕人的世界我不懂」、「貴圈好亂」、「橫刀奪愛才是愛」、「超想知道他們的關係」、「這會出事吧！」、「看穿著感覺2個女生是好閨蜜」、「抽鑰匙沒抽到」、「這是複製人？」

網友瘋狂猜測四人的關係，其中不少人指出搞不好是「家人載家人」，「自己載親妹妹，不想妹妹被女友的哥哥吃豆腐，而女友也被自己的親哥載，因為不想妹妹被亂搞！四個人一同去郊遊」、「說不定是哥哥載妹妹」、「各自載自己妹妹出門，喜歡兄弟他妹」。

(中時新聞網)