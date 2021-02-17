小年夜發生大尾龍王鯛疑似遭獵捕案，台東地檢署日前將涉案的李姓、謝姓蘭嶼鄉民約談到案，2人供述誤捕，魚屍已放回海域，檢方各以新台幣5萬元予以交保。

春節前蘭嶼某部落的Line群組有民眾PO上和龍王鯛的合照，照片中男子開心比出讚的手勢，從照片和男子的比例，這尾龍王鯛超過1米長，顏色鮮豔美麗，是一尾相當健康的魚。

民眾一看就知道是數量極少、被蘭嶼和綠島民眾喻為「觀光使者」的保育類龍王鯛，引起蘭嶼島鄉民一片撻伐，於是截圖向海巡署東部分署檢舉。

海巡署台東查緝隊人員除夕（2月11日）當天立即前往蘭嶼島，找到PO照片的李姓、謝姓蘭嶼青年，2人同意被搜索，不過查緝隊人員搜索蘭嶼多處地方，並且前往2人供述的海域均未見魚屍。

當天李姓、謝姓2人同意到台東地檢署接受複訊，檢察官偵訊後從照片和相關證據，認為李、謝2人涉嫌獵捕龍王鯛，諭令各以5萬元交保。

據了解，李、謝2人均表示，他們誤釣龍王鯛，拉上岸時已死亡，於是拍照後放回原海域，並未食用和販售。

龍王鯛又稱曲紋唇魚有厚厚的嘴唇，青綠色的身體，喜愛棲息在珊瑚礁海域，又稱「珊瑚礁魚王」，高額頭像是戴頂帽子，又稱「拿破崙」。因數量銳減，國際自然保護聯盟（IUCN）紅色名錄列為瀕危物種，且目前受到瀕危野生動植物種國際貿易公約（CITES）保護。

這尾疑似被獵捕的龍王鯛，體型相當碩大，估計逾30公斤，已經是成年種魚，台灣海域能見到這麼大隻的野生曲紋唇魚，可說是非常罕見及稀有。根據中研院研究員鄭明修近10年調查，全台灣海域剩下約30尾，農委會在2014年將「曲紋唇魚」列入珍貴稀有保育名錄，絕對禁止獵捕。（編輯：謝雅竹）1100217

(中央社)