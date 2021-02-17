懷特(4108)癌因性疲憊症新藥3月納健保，今日股價跳空開高，盤中漲幅約在2%左右。懷特癌因性疲憊症新藥3月1日起納入健保給付，並與5家大型醫院合作進行的臨床試驗，乳癌患者合併接受化療與癌疲憊藥物，探討提升治療順從性和完治率，收案進度已達9成，預計3月底完成收案並將進行資料分析。

世界衛生組織WHO最新資料顯示，乳癌已經取代肺癌，成為全球最常見癌症，占新增患者的12%；在台灣，乳癌年增1萬4217人，長期蟬聯女性最容易罹患的癌症，平均不到37分鐘新增1人，至今超過12萬名乳癌患者正積極接受治療。

被列入國際疾病分類ICD-10的「癌因性疲憊症Cancer-Related Fatigue,CRF」，是化放療過程最常見的不適症狀。懷特生技自行研發上市的治療藥物，是全球唯一的「癌因性疲憊症」處方新藥，將於3月起納入健保給付，照顧乳癌患者，順利完成化放療程。

懷特表示，前述臨床試驗收案參與之醫院包含林口長庚、台北長庚、基隆長庚、高雄長庚、義大癌治療醫院共計5家大型醫院，就接受化療的乳癌二、三期患者，合併使用「癌因性疲憊症」治療藥物，探討減輕因化療毒性而引發的血球低下、嗜中性白血球低下等症狀，增加化療的順從性以及提升完治率。此該項臨床試驗的收案進度已達九成，預計3月底即將完成。

(時報資訊)