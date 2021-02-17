24歲香港女星陳楨怡，獲得2020香港小姐亞軍，參賽時就以長腿吸睛，獲封新一代長腿女神，近日，為了還過年大肆放縱的債，她相約師姐蔡嘉欣一起爬山減肥，兩人更挑戰難度5顆星的山路，登頂後更脫掉上衣留下倩影，苗條好身材全都露。

陳楨怡邀蔡嘉欣一起爬山減肥，兩人更挑戰爬超陡山路，只見她們爬上大斜坡，還要拉繩子才能前進，讓她直呼難度5顆星，好不容易登頂，她們也把上衣脫掉，露出半截運動內衣，下身搭緊身褲，纖細S曲線一覽無遺，讓網友也大讚她們都超正的。

陳楨怡和蔡嘉欣登頂後直接脫掉上衣露運動背心。(圖／翻攝自IG)

身材高挑的陳楨怡，參賽時就以171公分的模特兒身材受到關注，曾在英國留學，畢業於倫敦大學學院，選美前是一位實習室內設計師，據悉，她家境富裕，爸爸被爆料是印尼華僑富豪，家住銅鑼灣，佔地二千多呎，出入還有司機接送，從她社群網站看來，年紀輕輕的她就已周遊列國，去過法國、西班牙、俄羅斯等地，穿搭照也不少名牌衣物或飾品，還會去喝下午茶和看展覽，生活過得愜意，看得出家境不一般。

而蔡嘉欣畢業於香港理工大學，在選美之前是一名YouTuber，經常分享她的旅遊Vlog，同樣擁有修長美腿的她，2019年參選香港小姐時，本來是港姐大熱門，未料最後止步前五強，不過她入行受到無線台力捧，朝綜藝、戲劇發展，深受不少粉絲喜愛。

(中時新聞網)