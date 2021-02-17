75歲的劉奶奶，左眼於診所接受白內障手術後，開始眼睛變紅及有異物感，經局部藥物治療後未見改善，症狀持續5個多月，同時還有耳鳴及頭暈情況，於是前往北市聯醫眼科做進一步檢查，發現是頸動脈海綿狀竇廔管，為一種良性腦血管疾病。

●結膜腫脹充血 眼壓異常上升

劉奶奶表示腦內會有咻咻聲，左眼結膜腫脹及充血外，眼內壓還異常上升。經詳細理學檢查及病史詢問排除感染及其他發炎性疾病，即安排磁振造影腦部血管造影並懷疑為間接型頸動脈海綿狀竇廔管，並由眼科轉入神經介入中心住院接受血管攝影（angiography），同時確診及栓塞治療。

●頸動脈海綿狀竇廔管 屬良性但症狀多

臺北市立聯合醫院仁愛院區眼科醫師謝昀臻說，海綿狀竇位於人體顱內的中央部位、也就是眼睛正後方，功能是收集腦部和眼睛裡的靜脈血液。頸動脈海綿狀竇廔管雖為良性腦血管疾病，但由於其位置及結構複雜，臨床表現多元。

於眼科來說，常見症狀包含結膜血管螺旋狀膨大，脈動性眼雜音（ocular bruit），眼球運動異常，眼周軟組織紅腫併凸眼，病徵和結膜炎、或眼部蜂窩性組織炎等疾病相似，須輔以影像學檢查診斷。

●部分患者廔管自行閉合 部分有腦中風危機

謝昀臻解釋，磁振造影腦部血管造影可做為頸動脈海綿狀竇廔管的初步影像檢查；血管攝影則可確診廔管的位置及型態，同時進行栓塞治療。如劉奶奶這類間接型頸動脈海綿狀竇廔管，有10-60%廔管自行閉合的機率可考慮保守性觀察，但由於微創神經血管介入性手術的發展，經股動靜脈途徑的栓塞已為常見的一線治療策略，尤其在有腦內皮質靜脈反向回流者，出血性腦中風機率較高，更需積極的介入性療法。

此類低流量間接型頸動脈海綿狀竇廔管，由於症狀初期較輕微且無明確外傷史，病人常於眼科、耳鼻喉科反覆就診而未查，嚴重者可壓迫視神經而失明甚至腦出血，不可不慎。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)