近日章子怡首部電視劇《上陽賦》備受熱議，章子怡從15歲少女演起，引發網友一波「少女感」論戰，其實她不是第一個從年輕演到老的女演員，像是劉嘉玲、孫儷、周迅、范冰冰、陳喬恩等人，也都曾挑戰演繹時間大跨度的角色，其中金馬影后周迅在《如懿傳》初登場的少女樣，卻搭配她天生獨特的低沉嗓音，許多觀眾一開始很難接受，但周迅不凡的演技，終究讓觀眾看得入迷，她坦白說：「其實剛開始，我是很難過的，那時候早上起來，坐在沙發上我就開始哭！從我的角度來講，大家都知道演員有多辛苦，大家應該要互相愛護，但我特別希望有更多的聲音告訴大家，是讓大家更清醒地去認識到這一點，因為所有人都會老！」

個性灑脫不羈的周迅，被粉絲暱稱「周公子」，私底下也有迷糊可愛的一面，近期她鼻樑帶傷上綜藝節目，大家心疼好奇受傷原因？一問原來是幾天前躺床上拿手機看文章，誰知看著看著睏了睡著了，手機就這樣啪地砸在鼻樑上，讓主持人忍不住直呼：「特別可愛！」底下網友們更刷一排同感「這根本就是我吧！」、「我也常被手機砸到臉！」周迅的可愛也被《如懿傳》劇組所公認，像是近期《三十而已》爆紅、《如懿傳》飾演「貴妃高晞月」的童瑤，即在專訪時爆料周迅的真實樣貌：「有一次她在現場，就有人買炸雞，然後她因為減肥也不能多吃，但她很想吃，她說：『我就吃一個！』導演說：『不可能，妳一會兒會把那四個都吃了！』結果她真的把那四個都吃了！」

周迅出道超過30年，拍攝無數受歡迎的劇作像是《橘子紅了》、《紅高粱》、《畫皮》、《李米的猜想》等，號稱有「教科書般的演技」，這次她克服《如懿傳》少女感的問題，用演技征服了觀眾，她始終秉持「做好演員本份」的態度，初次拍攝清宮劇即下足功夫，除了上「宮廷禮儀」的課程，也花時間習慣清朝嬪妃必備的護甲、花盆底鞋等，甚至早在《如懿傳》籌備期，就先跟劇組拿了各種道具回去天天練習：「剛開始的時候，我只是帶指套，後來才去把指甲做長，穿花盆底鞋還是要很駕輕就熟，所以就要提前去熟悉那個鞋子！」到後來周迅在拍攝現場還可以用跑的，敬業程度可見一斑！

《如懿傳》將在中天娛樂台播出周迅(左)與霍建華(右)有精采對手戲。(圖/中天娛樂台提供)

「一日如懿，終身如懿」的周迅，她自曝拍完《如懿傳》後：「如懿90%的衣服都在我那，包括花盆底鞋，我經常會穿著那鞋子，在房間裡走來走去，也會帶著護甲。」其實向來被譽天賦高有靈氣的她，並不是學戲劇出身，雖然每次挑戰的角色大相逕庭，卻都能表現很好，深受觀眾大力稱讚，想看周迅細膩精湛的演技嗎？明(18日)起，每週一至週五晚間8點至10點，請準時鎖定中天娛樂台，精彩絕倫的宮鬥大劇《如懿傳》。

(中時新聞網)