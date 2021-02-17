台南街頭命案 男大生跳車逃命

台南市安平街頭16日晚間6時許發生街頭殺人案，31歲王姓男子慘遭仇家持刀砍傷後，攔路人機車3貼逃命，仇家仍開車猛追到某停車場，倒車來回衝撞機車，再下車砍人，王男送醫急救不治，警方找到作案汽車，發現車頭燈上有王男留下的清晰血掌印。

警方晚間9時許在台86快速道路高架橋下尋獲凶嫌作案汽車，車上空無一人，但左前車頭燈血跡斑斑，還留有清晰的血掌印。警方漏夜偵辦，目前查出5人涉案，除拘提1名劉姓男子（20歲）到案，還在醫院戒護受傷自行就醫余姓（38歲）、蘇姓男子（38歲），並積極追緝在逃的曾姓、林姓男子到案。

警方初步調查，王男與曾男素有嫌隙，昨天下午曾男得知王參加摩鐵毒趴被警方逮捕，原本打算到場嘲笑，卻發現王趁機逃跑，余、蘇等人攔到王時，被王持刀刺傷，進而衍生街頭追殺。

王男攔下2名男大生騎乘的機車3貼負傷逃亡，途中一名男大生跳車，剩2人逃到永華路二段富霖餐廳停車場被撞，摔車後男大生緊急逃離現場，凶嫌見現場只剩下王男一人，竟然反覆開車、倒車衝撞，還持刀下車繼續砍殺王男，見對方血流如注、一動也不動後，才迅速駕車逃逸。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

兇嫌汽車逃逸，車頭有明顯血痕。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

(中時新聞網)