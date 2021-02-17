搶開工開學商機，摩斯漢堡宣布推出多重優惠，今（2/17）日起起連續兩周享經典蛋堡套餐單套優惠價65元，雙套只要100元，開工當日還有摩斯咖啡（M/L）買一送一優惠，摩斯號召消費者相揪親朋好友一起吃早餐，開啟活力開工的第一天。

摩斯漢堡第一重活動：今（2/17）日起連續兩周享經典蛋堡套餐單套優惠價65元，雙套只要100元。首周2/17（三）至2/23（二）推出培根雞蛋堡加冰紅茶（L）。第二周2/24（三）至3/1（一）推出火腿歐姆蛋堡加冰紅茶（L），凡點購開工開學季套餐還可享方塊薯餅20元加購優惠。

第二重活動：2/17日起同步推出新品黃金蝦三明治，蝦肉增量新上市，給您鮮味十足的早餐選擇，2/17（三）至3/1（一）限時優惠邀您嚐鮮，搭配冰紅茶（L）嚐鮮價65元，讓您上班路上隨點隨取帶著走，方便又快速。（05：00-10：30AM供應，每日限量，售完為止）

第三重活動：2/17（三）開工當日再加碼摩斯咖啡（M/L）買一送一活動、2/18（四）至3/1（一）期間有摩斯咖啡（L）兩杯優惠價100元，可加價升級拿鐵咖啡（L）或卡布奇諾（L）。年後上班開工第一天，用一杯摩斯咖啡打起精神來吧。（10：30AM後供應）

摩斯漢堡也推出補班日限定優惠，2/20（六）當天點購黑糖蒟蒻茶歐蕾、草莓蒟蒻茶歐蕾任選2杯優惠價100元（原價170元），幫您補班打氣不憂鬱。（10：30AM後供應）

(工商 )