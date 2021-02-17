字節跳動旗下的TikTok遭到歐盟消費者團體的投訴，指其涉嫌違反歐盟的消費者規範，並且未能保護兒童免受隱藏廣告和不當內容的侵害。

信報引述歐洲消費者聯盟（BEUC）表示，TikTok的服務條款不清楚、模棱兩可，不利於用戶。版權條款賦予TikTok不可撤銷的權利，以使用、分發和複製用戶所上傳的影片。

BEUC指出，TikTok的虛擬物品政策包含不公平條款與誤導性作法，同時未能保護兒童與青少年不受平台上的隱藏廣告與潛在有害內容影響，指控該平台處理用戶個資的作法具有誤導效果。

此外，共15個國家的消費者組織也向當地監管機關提出投訴，呼籲針對TikTok採取行動。

TikTok回應，公司一直樂於聽取如何改進的意見，且已向聯繫BEUC，將會面聽取他們的疑慮。TikTok表示，已經研發出應用程序內部的一項隱私權政策摘要，讓青少年能夠更易於了解TikTok的隱私權立場。

(工商 )