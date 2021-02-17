張月麗打高球已有20多年，是運動也是社交聯誼。（國寶集團提供）

資深女星張月麗，今年60歲，她歷經人生起伏，去年還因疫情長達半年以上零收入，改以輕鬆詼諧的心情面對本命年，「如果明天走了，也很滿足」，她在新春期間不避諱生死話題，投入殯葬業，在國寶集團旗下擔任育樂事業群顧問，結合本身愛打高球的興趣，以及在演藝圈豐沛的人脈資源，打造主持、地產經營之外的另一斜槓人生。

張月麗20歲開始主持，「當時學歷不高，經驗也不算豐富，但因訪問認識很多人，別人用一輩子經驗在幾分鐘內告訴我，因此學到很多，更因這工作，讓我不斷嘗試各種副業」。只是隨著演藝生態改變，她的主持風格不再是市場主流，更因去年疫情影響，竟首度面臨「主持失業」窘境，她自我解嘲：「以前常說結婚就是事業的跌停板，所以就算我是愛情崇拜者，還是單身了23年，怕歷史重演，沒想到，去年6月後完全沒有一場主持，根本就是跌停板鎖死。」

而不甘寂寞的張月麗苦學各領域專業，因而摸清地產，考上不動產營業員執照，「不少圈內人找我諮詢、給建議」。她更在年前跨入殯葬業，「這行業對我是一個陌生且遙遠的工作，是種學習，也許上一刻在集團內和高層開會，下一刻就出現在集團所屬的高球場，和名將一起走在果嶺上」。她覺得打高球結合技術與體能，只是打球20年的她，成績還是有待進步，「但過程比結果重要，開心的過程比結果好壞，來得更有意義」。

張月麗談及殯葬業顧問新身分，「有些人對這行業總以特別眼光看待，尤其在大過年期間，總覺得還是迴避，但我卻一直往集團各點跑，一點都不覺得畏懼，畢竟人總要一死，只要了解就會減少害怕」，她笑說：「當我那天到了，骨灰撒在大地回歸自然，不也很浪漫？」

(中時 )