你手中擁有Apple Watch Series 5或是Apple Watch SE這兩款設備嗎？如果近期出現充電困難，不如來檢查一下是否符合蘋果（Apple）官網說明的情況。如果符合，可儘速聯絡蘋果支援服務進行免費維修。

蘋果日前在官網上發出「如果 Apple Watch Series 5 或 Apple Watch SE 在「省電模式」下無法充電」的說明文件。指出，有極小部分使用者的Apple Watch Series 5或是Apple Watch SE（搭配watchOS 7.2或是watchOS 7.3）在進入省電模式後出現無法充電的問題。對此蘋果先前已釋出watchOS 7.3.1，來防止上述兩款Apple Watch遭遇無法充電的情況。

如果你的Apple Watch Series 5或是Apple Watch SE在升級至watchOS 7.3.1之後，充電問題還是無法改善（使用者可在iPhone上打開watch app，從「設定」>「一般」>「關於本機」的步驟來檢查watchOS版本）。蘋果建議可以先嘗試將手錶放在充電器上，並等候30分鐘。如果無法充電的情況仍舊沒有改善，則可聯絡蘋果支援服務來安排免費郵寄（mail-in）維修。而維修前，蘋果方面會進行檢測，來確定是否符合免費維修的資格。

為了進一步提供使用者更為新穎的功能，蘋果現正在測試watchOS 7.4。watchOS 7.4目前已釋出至Developer Beta 2，代表正式版推出還需約莫一兩個月的時間。升級至版本後（需搭配iOS 14.5以上版本），在iPhone中把「Unlock With Apple Watch」功能開啟後，在Apple Watch已解鎖的前提下，你就可以使用Apple Watch來為iPhone解鎖，且不必摘下你的口罩，提升日常生活的防疫層級。

(科技)