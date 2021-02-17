旭東(4537)1月營收為1.91億元，年增達140.54％，主要受惠於各國擴大貨幣政策及財政政策，實體經濟逐漸回溫，且為因應疫情，自行車相關設備需求大增。

公司指出，2020年以來，因為疫情的衝擊，宅經濟促使NB、平板的購買量大幅提升，去年下半年消費力道逐漸回溫，進一步帶動手機、汽車需求，其中，5G智慧型手機的滲透率提升，使得以8吋晶圓廠為生產主力的功率元件、電源管理IC、影像感測器、指紋辨識晶片和顯示驅動IC等產品供應吃緊，預期全球半導體資本支出有望年增近10％，旭東在半導體設備已耕耘數年，並已打入晶圓代工、封測、記憶體等大廠，將可望受惠。

因疫情使得自行車需求大增，台系自行車大廠表示，客戶訂單能見度已達2022年第1季，並預期2021年出貨量將成長20％～30％。旭東為自行車相關設備領導廠商，將跟上這波出貨熱潮。

此外，旭東佈局已久的醫療設備將在下半年開始導入量產，細胞掃描機為以旭東擅長的AOI技術與生技醫療業者合作研發，應用在子宮頸癌細胞篩檢及CTCs篩檢，目前已研發完成，現階段進行量產前期準備。

(時報資訊)