已連六個交易日走高的恆生指數，早盤開低110點後跌幅隨即擴大，最多一度大跌243點。不過，買盤介入下指數由黑翻紅。恆生指數暫為30841.32點，上漲94.66點，漲幅為0.31%。國企指數(H股)暫為12111.65點，上漲75.5點，漲幅0.63%。

京東物流向港交所遞交上市申請，京東分拆京東物流後，京東原持有京東物流近八成股權，以2019年收入計算，京東物流是中國大陸最大物流一條龍供應鏈業者。京東漲破400港元關卡，漲幅一度有5%左右，高點曾見411.8港元並創上市新高。

澳門旅遊局公布，2021年除夕至初四到訪澳門旅客數近6.3萬人，年減71.6%。其中，中國大陸旅客跌55%至5.7萬人次。不過，相關類股卻逆勢上揚，銀娛漲逾1%，金沙漲逾3%，米高梅漲5%，永利，澳博，新濠均漲逾1%。

年初七也就是18日起，香港放寬餐廳內用餐時間可至晚上10時。富臨漲4%，大家樂，太興漲逾2%，大快活也漲0.3%。

匯豐漲幅也一度擴大至近2%。

(時報資訊)