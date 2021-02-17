德國運動用品製造商愛迪達(Adidas)周二表示，已決定啟動一正式程序，目標分拆Reebok業務，作為公司五年計畫的一部分。愛迪達將在3月10日宣布該計畫，同時公布2020年業績報告，屆時將在下一財季宣布Reebok為一獨立的營運。

愛迪達計畫分拆或可能賣出表現不佳的Reebok品牌；愛迪達在15年前買下Reebok，希望能在美國市場與耐吉(Nike)拚搏。銀行方面的消息則預估該業務價值大約在10億歐元(約12億美元)。

愛迪達在2006年以38億美元買下來自波士頓的Reebok，但是不佳的業績讓投資人不斷呼籲愛迪達須處置該品牌。

然而愛迪達也在同期間，以其愛迪達核心品牌蠶食了耐吉在美國主導的市場；愛迪達成功之處在於與多位名人合作，例如與歌手肯爺(Kanye West)的聯名款，以及與歌手碧昂絲(Beyonce)、Pharrell Williams的合作。

愛迪達現任執行長Rorsted在2016年上任，同時啟動讓Reebok扭轉虧損的計畫，並成功協助獲利，然而表現一直落後愛迪達品牌。

Reebok在去年第三季淨銷售下跌7%，來到4.03億歐元，而疫情影響下，第二季更慘跌44%。

愛迪達目前的選項包括分拆Reebok為獨立上市的公司，或是賣給私人企業或其他運動品牌公司。

Reebok近期與名人例如饒舌女歌手Cardi B的合作，以及重新聚焦在對女性的購買吸引，似乎讓該品牌站在較好的位置。

(時報資訊)