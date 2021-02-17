凱基投顧最新投資報告指出，台股今年以來的多頭表現延續去年底的強勁走勢，雖然市場普遍認為是全球資金寬鬆所堆砌出的泡沫，但基本面仍持續好轉且優於預期是不爭的事實。凱基投顧仍看好台股，並預期將延續多頭格局不變，支撐多頭之因素則來自數位經濟的延續、5G的持續升級、汽車電子化的加速、原物料報價的持續走揚等將帶動企業獲利延續成長循環，其次則是全球央行維持寬鬆政策，及各國政府延續積極的財政擴張政策所致。

但凱基投顧也提醒投資人，台股第2季~第3季期間恐容易面臨：一、重複備貨所導致科技業的庫存修正風險。二、拜登的增稅政策與科技業監管政策意外過關的風險。三、QE縮減擔憂提升等三項潛在風險。整體而言，今年股市仍看好，但波動將加大。就台股而言，企業獲利仍是支撐台股最大的動力。

凱基投顧表示，美國在新總統拜登入主白宮後，預期激化的美中關係將和緩，惟仍須留意Fed部分官員表示在經濟復甦後，可能討論減少購債等貨幣緊縮措施。在投資上，除長線趨勢中的數位經濟、電動車和替代能源預期可維持穩健成長，而短線受惠殖利率曲線向上的金融，和受益於經濟復甦的產業如傳統車市，亦有低檔反彈機會。

凱基投顧表示，在疫苗廣泛施打後，美國經濟復甦可能十分快速，未來貨幣趨緊的速度將較上一個周期為快；而美國貨幣緊縮的時程，是美國股市上是否反轉的重要關鍵。

雖市場預估2023年中才會有第一次升息，但由於今年經濟復甦速度可能甚為迅速，凱基投顧預測未來有可能提前升息，但在聯準會與市場溝通更加良好的情況下，貨幣緊縮將不致在半年內發生。在景氣復甦、企業獲利動能強勁，且無實質性貨幣緊縮的條件下，今年美國股市依然看好。但由於漲幅已經可觀，今年上漲的空間將很難超過去年。市場對緊縮預期的改變仍將加大市場的波動，這在經濟復甦格外強勁的情況下更容易發生；在經濟重啟行情下，凱基投顧持續看好非美股市將會優於美國股市、價值股優於成長股。

(時報資訊)