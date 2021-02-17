「還我血汗研究費，學校不要惡意減薪。」位在高雄的育英醫專109學年註冊率達100％，辦學相當出色，不過學校因應少子化從97年起扣減老師4成研究費，老師這些年來共少領約200萬元薪資，他們忍了10多年再也忍不下去，今天到教育部前陳情，要求學校還錢。

全國私校工會、育英醫專教師會今天動員2、30位教師到教育部前陳情，他們要追討被扣減14年的學術研究費。全國私校工會理事長尤榮揮說，過去常發生辦學、財務不佳的學校對教師減薪，但育英醫專是辦學績優的學校，仍扣減教師學術研究費，讓人難以接受。

尤榮輝說，育英醫專於92年8月由高職升格為五專，當時全體教師研究費均依公立學校數額發給，但學校卻於96年9月召開臨時校務會議疑似以移花接木方式造假會議紀錄，並據以從97年2月起開始扣減講師4成研究費至今，累計每位老師少領約200萬元薪水。

尤榮輝指出，育英醫專99學年註冊率為94.5％，盈餘1800多萬元，學校不但未依自訂規章彈性調整學術研究費，更擴大減薪對象，自100學年起將助理教授以上教師研究費扣減4成，自此所有老師都受害。

育英醫專老師楊淑淨表示，她在育英醫專服務40年，一生青春都給了這所學校，原本是很幸福的在工作，97年起被扣減4成研究費時，老師們每年反映，但學校都置之不理，10幾年了，他們不想再忍了，因此站出來爭取自己權益。

育英醫專前招生組長許雪芬說，她負責招生10多年，每年都交出好成績，還曾獲學校表揚。不過去年10月她參與工會提出申訴追討被扣減的學術研究費，12月31日就被拔除行政職，遭到不公平對待。

教育部技職司科長謝麗君出面接受陳情，她表示，102年前，學校要扣減老師薪水，應依照校內規定執行；之後，《教師待遇條例》修正，學校要扣減老師薪水，要跟老師個別協議完成後才能進行。教育部將檢視育英醫專當初扣減老師學術研究費是否合乎程序，並會進行妥善處理。

(中時 )